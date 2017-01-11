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ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİNİN 1. VE 2. MADDELERİ KABUL EDİLDİ


ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİNİN 1. VE 2. MADDELERİ KABUL EDİLDİ
Tarih : 11 Ocak 2017, 08:55
Puan Ver : Anayasa Değişikliği Teklifininin 1. Ve 2. Maddeleri Kabul Edildi(5/10)9


TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda birinci maddesine 347 kabul, 132 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 484 milletvekili katıldı. Oylamada 347 kabul, 132 ret oyu kullanıldı, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.



Teklifin 1. turunda ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki gizli oylamaya 480 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 1 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı.



- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.



Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.





- Teklifin kabul edilen ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.



 



 



 



kaynak:milliyet






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