Msb'den Emekli Subay Ve Astsubaylara Görev
Pkk Sincar'da Yeni Üsler Kuruyor
Amerika Irak'taki Üssü'ne Dört Bin Asker Gönderdi
Seren Serengil'in Eski Eşine Silahlı Saldırı
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı
Araç Sahipleri Dikkat! Daha Az Ödeyebilirsiniz...
132 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Olcay Şahan, Beşiktaş'a Veda Etti
Kılıçdaroğlu'nun Onayı Olmadan Başlatılmaz
Yaşınıza Göre İdeal Uyku Saatiniz...
Musul'un Güneydoğusu Deaş'tan Temizlendi
Şehit Polis Sekin Daha Önce De Canlar Kurtarmış
16-17 Bin Kişiye Yeşil Pasaport Verilecek
Adana'da Valilik Binasına Saldıran Teröristin Kimliği Belirlendi
Aranan 3 Pkk'lı Teslim Oldu
Kuş Gribi Kabusu Geri Mi Dönüyor
İdlib'de Pazar Yerine Hava Saldırısı!
İstanbul Havalimanlarını 90 Milyon Yolcu Kullandı
Demet Akalın İle Demet Şener Pişti Oluyordu!
8 Günde 3 Kritik Maç

anayasa değişiklik teklifinin 11. maddesi kabul edildi

ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN 11. MADDESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.

Tarih : 14 Ocak 2017, 09:13
Puan Ver : Anayasa Değişiklik Teklifinin 11. Maddesi Kabul Edildi(7/10)7


Anayasa değişikliği teklifinin TBMM ve cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesini düzenleyen 11. maddesine 341 kabul, 134 ret oyu verildi.



TBMM Genel Kurulunda, teklifin 11. maddesinin gizli oylamasına 483 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 134 ret oyu kullanıldı, 1 oy çekimser sayıldı, 5 oy boş, 2 oy geçersiz çıktı.



Teklifin 11. maddesine göre, TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Anayasa  Değişiklik  Teklifinin  11  Maddesi  Kabul  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER