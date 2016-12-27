

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin yedinci gün görüşmeleri tartışmayla başladı. Komisyonda devam eden görüşmelerde seçilme yaşını 18'e indirilmesi öngören 3. madde de kabul edildi.



TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.



CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, usulle ilgili söz alarak, kifayeti müzakere önergeleriyle ilgili eleştirilerde bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dün, "oldu bitti oyunlarına" sinirlenen CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in tansiyonunun yükseldiğini ve fenalık geçirdiğini bildirdi.



Komisyonun yoğun katılımla çalıştığını, TBMM yerleşkesinde doktor bulunmadığını öne süren Altay, Komisyon Başkanı Şentop'tan tedbir alınmasını istedi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Komisyon Başkanı Şentop'un herkesin sağlığından tek tek sorumlu olduğunu belirterek, gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Komisyon Başkanı Şentop, böyle bir olay yaşanmasından üzüntü duyduğuna değinerek, bunun salonun durumuyla ilgisinin olmadığını ifade etti.



Bu derecede sinirlenmenin sağlığa zararlı olduğunu vurgulayan Şentop, dün sağlık görevlilerinin yerleşkede bulunduğunu, komisyonun bütün üyelerinin dağıldığını düşündükleri için ayrıldıklarını bildirdi. Şentop, "Herkes çıkmadıkça onların da ayrılmaması gerekir. Bir kez daha dikkatlerini çekeriz." dedi.







Bu sırada CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, teklifle ilgili yüksek sesle eleştirilerde bulununca komisyonda sözlü tartışma yaşandı. Ekici, "Yazıklar olsun. Bu düzenlemenin hesabını veremeyeceksiniz." diye bağırırken, AK Parti sıralarından "Şov yapma. Kameralara el salla. Şovmensin." karşılığını verildi.



HDP'nin, eş genel başkanları ve milletvekillerinin cezaevinde olduğu gerekçesiyle görüşmelerin durdurulmasına ilişkin önergesi kabul edilmedi. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, milletvekilleri tahliye olmadan görüşmelerin yürütülmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.



CHP de komisyon görüşmelerinin TRT 3'ten canlı yayınlanmasına ilişkin önerge verdi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Meclis TV, görüşmeleri TBMM Genel Kurulu gibi canlı yayınlasın. Millet otursun Anayasa gibi önemli bir meselenin tartışmalarını izlesin. CHP neye karşı çıkmış, AKP neyi istemiş bunu millet görsün, ona göre karar versin." ifadesini kullandı. CHP'nin önergesi reddedildi.



Görüşmeye, milletvekili seçilebilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesiyle ilgili düzenlemeyi içeren 3. maddesi üzerinden devam ediliyor.







kaynak:habertürk