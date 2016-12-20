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anayasa teklifine tepki: hangi yerli, milli ?

ANAYASA TEKLİFİNE TEPKİ: HANGİ YERLİ, MİLLİ ?

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa teklifine tepki: Hangi milli, hangi yerliden bahsediyorsun?

Tarih : 20 Aralık 2016, 16:09
Puan Ver : Anayasa Teklifine Tepki: Hangi Yerli, Milli ?(6/10)5


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa görüşmelerinde önerge vermeyeceklerini vurgulayarak, "Bu sorun Türkiye'de yaşayan hepimizin ortak sorunudur. Hepimiz bu mücadeleye omuz vermek zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti birilerine teslim edilemez. Herkes aklını başına alsın. Bizim kendi ülkemizin, parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerekirken yok edilmesini kabul edemeyiz" dedi.



CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Kılıçdaroğlu, konuşmasında, komisyonda bu önergeye destek vermeyeceklerini söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Her darbeci geleceğini güvence altına almak ister. 20 Temmuz darbesinden sonra şimdi başkanlık uygulanmasıyla darbeciler teminat altına alınıyor. 'Biz partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiriyoruz, sistem değişikliği yapıyoruz' diyorlar. Her şey bir kişinin iki dudağına bağlı, bir diktatöre bağlı. 14 yıldır tek başına hükümetsin, 14 yılda isteyip de geçiremedikleri hangi kanun var? Her şeyi yaptılar. Her şeyi yapıyorsanız, tek başına iktidarsanız, neden bir dikta yönetimine parlamentoyu teslim ediyorsunuz" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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