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Anbean görüntülendi! Yağmuru görüntülerken sel sularına kapıldı

ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ! YAĞMURU GÖRÜNTÜLERKEN SEL SULARINA KAPILDI

Şanlıurfa'da sağanak yağışı görüntülemek isteyen genç, sel sularına kapıldı. Yakınlarını arayan genç, halatla kurtarılırken o anlar kameraya kaydedildi.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Anbean Görüntülendi! Yağmuru Görüntülerken Sel Sularına Kapıldı(6/10)2

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün etkisini gösteren sağanağı cep telefonuyla kaydetmek isterken sel sularının ortasında kalan ve zor anlar yaşayan genç, beline bağlanan halatla uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

İLÇEDE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İlçede 3 günden bu yana aralıklarla etkili olan ve şiddetini artıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kesmecik Mahallesi kırsalında ikamet eden 18 yaşındaki Mustafa Yıldız, dün aniden bastıran sağanağın ardından oluşan sel sularının ortasında mahsur kaldı.

SEL SULARINA KAPILAN GENCİ HALATLA KURTARDILAR

Bu sırada cep telefonuyla aradığı yakınlarından yardım isteyen ve büyük korku yaşayan Yıldız, kısa sürede olay yerine gelen köylülerin attığı halatı beline bağladı. Daha sonra köprü olarak kullanılan tahta merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Yıldız'ın kurtarılma anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

YAĞMURLA GÖRÜNTÜLEMEK İSTEMİŞ

Yıldız, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, sel sularının bir anda etrafını sardığını ve neye uğradığını şaşırdığını söyledi.

Bir süre panik yaşadığını anlatan Yıldız, "Önce etrafımda sular az az ve yavaş akıyordu. O anı cep telefonumla çekmek istedim. Bir anda yüksek bir ses geldi, ardından su bastırdı. Yakındaki taşın üzerine zar zor çıktım her tarafı bir anda sel aldı. Telefonla hemen babamı aradım o ve yanındaki mahalleliyi alıp geldi, beni kurtardılar." şeklinde konuştu.

Öte yandan yağış nedeniyle Hilvan ilçesinde de bazı ekili alanlar zarar gördü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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