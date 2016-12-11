Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

android güncellemeleri artık daha küçük

ANDROİD GÜNCELLEMELERİ ARTIK DAHA KÜÇÜK

Android uygulama güncellemeleri artık daha az veri harcayacak. Google artan boyutların önüne geçmek için önemli bir adım attı.

Tarih : 11 Aralık 2016, 19:18
Puan Ver : Android Güncellemeleri Artık Daha Küçük(10/10)11


Android uygulama güncellemeleri artık eskisinden daha uzun sürüyor. Özellikle oyunlar başta olmak üzere uygulamaların boyutlarının artmasıyla güncellemeler artık bazı durumlarda GB'larca veri gerektirebiliyor.



Google bu durumun farkına varıp ilk adımı bu yılın başlarında atmıştı. Yeni bir sıkıştırma algoritmasını hayata geçiren Google, bu yöntemle güncellemelerin boyutlarını ortalama yüzde 47 oranında azaltmıştı.



 Şimdi ise Google bu alanda yeni bir gelişmeyi sundu. File-by-File adı verilen yeni yöntem ile uygulama güncellemelerin ortalama olarak yüzde 65'e kadar daha düşük boyutta olması sağlanacak. Örneğin bu şekilde Google Maps uygulamasına gelen güncellemenin boyutunun 17,5 MB'tan 9,6 MB'a düştüğü belirtildi.



Google bu yöntem sayesinde her gün toplam 6 petabyte veri tasarrufu yapılabileceğini söylüyor.








Etiketler: Android  Güncellemeleri  Artık  Daha  Küçük    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER