Android uygulama güncellemeleri artık daha az veri harcayacak. Google artan boyutların önüne geçmek için önemli bir adım attı.



Android uygulama güncellemeleri artık eskisinden daha uzun sürüyor. Özellikle oyunlar başta olmak üzere uygulamaların boyutlarının artmasıyla güncellemeler artık bazı durumlarda GB'larca veri gerektirebiliyor.



Google bu durumun farkına varıp ilk adımı bu yılın başlarında atmıştı. Yeni bir sıkıştırma algoritmasını hayata geçiren Google, bu yöntemle güncellemelerin boyutlarını ortalama yüzde 47 oranında azaltmıştı.



Şimdi ise Google bu alanda yeni bir gelişmeyi sundu. File-by-File adı verilen yeni yöntem ile uygulama güncellemelerin ortalama olarak yüzde 65'e kadar daha düşük boyutta olması sağlanacak. Örneğin bu şekilde Google Maps uygulamasına gelen güncellemenin boyutunun 17,5 MB'tan 9,6 MB'a düştüğü belirtildi.



Google bu yöntem sayesinde her gün toplam 6 petabyte veri tasarrufu yapılabileceğini söylüyor.