Yunanistan'a Kaçan Darbeciler İçin Flaş Gelişme !
Canlı Yayında Silikonlarını Sunuculara Fırlattı
Rusya'dan Trump'a Cevap!
Kılıçdaroğlu, El Bab Da Şehit Olan Kerem Çalışkancı ...
Darbeci Semih Terzi'nin Eşi Hakim Karşısında
Snapchat Clickbait ‘E Savaş Açtı
Android Instant App Teste Başladı
Drone İle Elektrik Arızalarına Müdahale
Killdisk 250 Bin Dolar Fidye İstiyor
Samsung'tan Yeni Ürün Güvenliği Standartları
Artık Mobilden Video İzleme Yapıyoruz
Karşınızda Merakla Beklenen Lg G6 !
Fitness Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Bahçeli Tabana Neden Evet Dediğini Anlatacak
Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Öncesi Gerginlik
Büyükanne Projesinde Beklenen Açıklama Geliyor
Bağ-Kurluya Kazandıran Hesap
Şehir Hastanelerine Yeni Uygulama Geliyor
Fetö'nün Savcılardan Sorumlu İmamından İtiraflar
Trump'a Türkiye Ve Rusya'dan Jet Yanıt

android ınstant app teste başladı

ANDROİD INSTANT APP TESTE BAŞLADI

Geçtiğimiz yıl Google I/O konferansında ilk kez tanıtılan Android Instant App konseptinin testleri başladı.

Tarih : 26 Ocak 2017, 15:21
Puan Ver : Android Instant App Teste Başladı(9/10)9


Geçtiğimiz yıl Google I/O konferansında ilk kez tanıtılan Android Instant App konseptinin testleri başladı. 



Instant App konsepti, bir uygulamayı Play Store üzerinden tam olarak yüklemeden sadece bir linke tıklayarak çalışacak, online light uygulamalar olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar bu yöntemle uygulamaların ihtiyaç duydukları bölümlerini, telefona kurma gereği duymadan çalıştırabilecekler.



Android ekibi şimdi seçilmiş birkaç uygulamayı Instant App formatında teste aldılar. Ancak teste sadece az sayıda seçilmiş Android kullanıcıları katılıyor. Teste alınan uygulamalar ise Wish, Periscope, Viki ve Buzzfeed.



Google'a göre, teste katılmak isteyen başka geliştiriciler olursa, önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan Instant App SDK'sını beklemek zorunda.



Instant App sayesinde kullanıcılar çok az kullanmak zorunda oldukları uygulamaları telefonlara yüklemeden, online olarak çalıştırabilecekler. Böylece uygulamalar telefonun depolama alanında yer kaplamazken, yeni yöntem sayesinde kullanıcılar için yeni uygulamaları keşfetmek de kolaylaşacak.



Yeni Star Wars Filimin İsmi Belli Oldu








Etiketler: Android  Instant  App  Teste  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER