

Geçtiğimiz yıl Google I/O konferansında ilk kez tanıtılan Android Instant App konseptinin testleri başladı.



Instant App konsepti, bir uygulamayı Play Store üzerinden tam olarak yüklemeden sadece bir linke tıklayarak çalışacak, online light uygulamalar olarak tanımlanıyor. Kullanıcılar bu yöntemle uygulamaların ihtiyaç duydukları bölümlerini, telefona kurma gereği duymadan çalıştırabilecekler.



Android ekibi şimdi seçilmiş birkaç uygulamayı Instant App formatında teste aldılar. Ancak teste sadece az sayıda seçilmiş Android kullanıcıları katılıyor. Teste alınan uygulamalar ise Wish, Periscope, Viki ve Buzzfeed.



Google'a göre, teste katılmak isteyen başka geliştiriciler olursa, önümüzdeki aylarda yayınlanacak olan Instant App SDK'sını beklemek zorunda.



Instant App sayesinde kullanıcılar çok az kullanmak zorunda oldukları uygulamaları telefonlara yüklemeden, online olarak çalıştırabilecekler. Böylece uygulamalar telefonun depolama alanında yer kaplamazken, yeni yöntem sayesinde kullanıcılar için yeni uygulamaları keşfetmek de kolaylaşacak.



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