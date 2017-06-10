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android o son sürümü ne zaman yayınlanacak?

ANDROİD O SON SÜRÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Google'ın şu aralar üzerinde çalıştığı Android O için final sürümü ne zaman yayınlanacak? Bu sorunun cevabı David Ruddock'tan geldi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:15
Puan Ver : Android O Son Sürümü Ne Zaman Yayınlanacak?(8/10)8


Google'ın şu aralar üzerinde çalıştığı Android O için final sürümü ne zaman yayınlanacak? Bu sorunun cevabı David Ruddock'tan geldi.



Googleşu aralar mobil işletim sistemi Android'in yeni sürümü üzerinde çalışıyor. Yazılım ve teknoloji dünyasının öncü ismi, kısa süre önce iki farklı Android Osürümünü Pixelve Nexuscihazları için kullanıma sunmuştu. Fakat bu sürümler, birçok eksiği bulunduğu için kullanıcıları yeteri derecede tatmin edemedi. Dolayısıyla genel kesim Android O'nun final sürümünün bir an önce yayınlanmasını bekliyor.



Teknolojidünyasını az çok yakından takip ediyorsanız, Google'ın yeni Androidsürümlerini genel olarak Sonbahar aylarında çıkardığını da biliyorsunuzdur. Fakat görünen o ki bu takvimde 2017'ye özel bir istisna olabilir.



AndroidPolice'ten David Ruddock'a göre, Android Ofinal sürümü Ağustos ayında yayınlanacak. Ruddockbu bilgiyi son derece güvenilir bir kaynaktan aldığını iddia ediyor. Final sürüm ilk olarak sizlerin de tahmin edebileceği üzere Nexusve Pixelcihazları için dağıtılacak.



Ruddock'un iddiaları Android O'nun final sürümüyle de sınırlı değil. Bir başka iddia da Pixel 2'nin çıkış tarihi üzerine. Android O'yu Ağustos ayında yayınlayacak olan Google'ın bu tarihten 2 ay sonra da yeni Pixelmodelini satışa sunacağı belirtiliyor.



Elbette tüm bu söylentilerin, Googletarafından doğrulanmadığı sürece netlik kazanmayacağını belirtelim. Dolayısıyla Android O'nun çıkış tarihi yine Sonbahar aylarına da sarkabilir. Bu bizler için büyük bir sürpriz olmayacaktır.



En popüler Android sürümü hangisi?








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