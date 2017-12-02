ANDROİD TELEFONLARIN OTOMATİK KLAVYELERİNDEKİ FETÖ PROPAGANDASI ORTAYA ÇIKTI
Android'in yeni sürümüne sahip akıllı telefonlarda 'muhterem' kelimesi yazıldığında, Google'ın klavyesi otomatik olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ismini önerdiği ortaya çıktı.
Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların otomatik klavye tahmininde tespit edilen bir açık kullanıcıları çileden çıkarttı.
SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI
Android'in yeni sürümüne sahip akıllı telefonlarda 'muhterem' kelimesi yazıldığında, Google'ın klavyesi otomatik olarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ismini öneriyor. Söz konusu açık hakkında sosyal medyada da kampanya başlatıldı.
İNTERNET SENKRONİZASYONUYLA TAHMİNLER YAPIYOR
Günümüzde kullanımda olan akıllı telefonların artık tamamında akıllı klavye özelliği bulunuyor. Bu klavye bazı imla hatalarını düzeltme ve sonra kullanılabilecek kelime tahmini yapabiliyor. Bu sistem özellikle yeni çıkan cihazlarda hem sistem üzerinden hem de internet senkronizasyonuyla tahminler yapıyor.MUHTEREM YAZINCA FETÖ ELEBAŞININ ADI ÖNERİLİYOR
Google klavye geliştiricileri tarafından makine öğrenmesi yöntemi kullanılıyor. Android sözlüğü sürekli art arda kullanılan kelimelere göre kendisini yapılandırıyor. Eğer bir kelime hiç kullanılmadıysa kendi önerilerini sunuyor. 'Muhterem' ve 'Hocaefendi' kelimelerini yazdığınızda, daha önce bu kelimeleri yazmamış olsanız bile karşınıza FETÖ elebaşı Fetullah Gülen önerisi çıkıyor. Kullanıcılar bu rahatsız edici durumla ilgili Twitter üzerinden bir kampanya başlattı.
TESPİT EDİLEN TELEFONLAR
Google'ın akıllı klavyesindeki bu açığın görüldüğü telefon modellerinden bazıları şu şekilde:
Samsung S6, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Samsung S8, Samsung A9 2017, Samsung A5 2017, LG G5, Moto Huawei P10, Samsung Note 5, Lenovo Moto G4, General Mobile 4G
Kaynak: haberinburada
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