Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

android things os için google ile işbirliği yapacak

ANDROİD THİNGS OS İÇİN GOOGLE İLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Qualcomm; hızlı, ölçeklenebilir, güvenlik odaklı IoT geliştirmelerini mümkün hale getirecek Android Things işletim sistemi için Google ile işbirliğine gidiyor.

Tarih : 16 Aralık 2016, 09:52
Puan Ver : Android Things Os İçin Google İle İşbirliği Yapacak(6/10)6


Qualcomm; hızlı, ölçeklenebilir, güvenlik odaklı IoT geliştirmelerini mümkün hale getirecek Android Things işletim sistemi için Google ile işbirliğine gidiyor.  



Qualcomm yeni Android Things işletim sistemine (OS) Qualcomm Snapdragon işlemcileri ile destek vermek için Google ile işbirliği yapacağını duyurdu. Android Things, Android'in nesnelerin interneti (IoT) için tasarlanmış dikey işletim sistemi versiyonu. Snapdragon işlemciler ve Android alanındaki deneyimlerin bir araya gelmesi sayesinde hem tüketiciler hem de endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış birçok bağlantılı cihazın geliştirilmesi desteklenecek. Böylece çok sayıda geliştiricinin IoT fırsatlarından faydalanması mümkün hale gelecek.



IoT cihazlarının tasarımı kompleks bir çalışma. Bunun da nedeni geliştiricilerin sensör, veri işleme ve depolama, gelişmiş multimedya ve kullanıcı arayüzü, güvenlik, bulut entegrasyonu, cihaz yönetimi gibi birçok bağlantı teknolojisini bir araya getirmek ve kablosuz güncellemeler ve hizmetler sunmak zorunda olmaları. Bu durum özellikle dünya standartlarında uygulamalar geliştirmek için gerekli olan uyumlu bir ortamdan, yazılım araçlarından ve destekten yoksun, parçalanmış OS ekosistemlerinde daha da zorlayıcı olabiliyor.



Qualcomm Technologies ve Google, bu sorunların üstesinden gelebilecek benzersiz konumlara sahip. Qualcomm'a göre Snapdragon işlemcilerin güç vereceği Android Things, geliştiricilere benzer bağlantı ortamları sağlayacak. Bunlar içerisinde ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve güvenlik odaklı IoT çözümlerinin hızla geliştirilmesini mümkün hale getirecek hücresel, Wi-Fi ve Bluetooth teknolojileri; geniş yelpazedeki sensör desteği; kamera, grafik, multimedya ve zengin UI özellikler; donanım tabanlı güvenlik; Google hizmetleri ve bulut entegrasyonu; test ve optimizasyon araçları yer alıyor.



Huawei veri merkezi yatırımı 830'a ulaştı








Etiketler: Android  Things  Os  İçin  Google  İle  İşbirliği  Yapacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER