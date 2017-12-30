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Angel Di Maria, yeniden İspanya'ya dönüyor! Yeni takımı belli oldu

ANGEL Dİ MARİA, YENİDEN İSPANYA'YA DÖNÜYOR! YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Angel di Maria, yedek kalmaktan sıkıldığı için takımdan ayrılma kararı aldı. Yıldız futbolcunun yeni adresi Barcelona olacak.

Tarih : 30 Aralık 2017, 01:30
Puan Ver : Angel Di Maria, Yeniden İspanya'ya Dönüyor! Yeni Takımı Belli Oldu(8/10)4

Real Madrid macerasının ardından Fransa'da PSG forması giyen Angel di Maria, ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu ksık sık yedek kalmaktan dolayı şikayetçi.

PSG, DI MARIA'NIN BAŞKA BİR TAKIMA TRANSFER OLMASINA SICAK BAKIYOR

Fransız ekibi de Neymar'a Mbappe'ye harcanan paralar ve UEFA'nın Finansal Fair Play dayatması nedeniyle Di Maria'nın başka bir takıma transfer olmasına sıcak bakıyor.

Unai Emery, futbolcuyu sadece 4 maçta 90 dakika boyunca oyunda tuttu. Bu durum yeni sezonda di Maria ile aralarında bir krize yol açacak gibi duruyor. Zira futbolcu verdiği röportajlarda ilk 11'de yer bulmayı hak ettiğini düşündüğünün hep altını çizdi.

YILDIZ FUTBOLCUNUN BONSERVİS BEDELİ 45 MİLYON EURO

Transfer için Barcelona'nın devrede olduğu öğrenildi. ESPN'in haberine göre 29 yaşındaki futbolcu yazın imzayı atacak ve Nou Camp'ta taraftarların karşısına Kasım ayında çıkacak. Avrupa basınında konuşulan bonservis rakamı ise 45 milyon Euro. İspanyol ekibi yıldız oyuncuya yıllık bonuslarla beraber 15 milyon Euro ödeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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