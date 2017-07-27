ANGELİNA JOLİE : ÇOCUKLARIMDAN GİZLİ DUŞTA AĞLIYORDUM
Angelina Jolie verdiği röportajda, eşi Brad Pitt ile ayrıldıktan sonraki dönemi anlattı. Angelina, çocuklarından gizli banyoda ağladığını itiraf etti.
Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, ABD'de bir moda dergisine verdiği röportajda, aktör Brad Pitt ile boşanmalarına dair bilinmeyen yeni detayları anlattı. Jolie, "Çocuklarımdan gizli banyoda ağlıyordum" diyerek çektiği aşk acısını anlattı.
"HAVADAN SUDAN ŞEYLER KONUŞUR OLMUŞTUK"
Çift, geçen Eylül ayında boşandı. Ayrılıkların üzerinden 10 ay geçmesinin ardından Jolie, ayrılığını ayrıntılarıyla açıkladığı bir röportaj verdi. 42 yaşındaki oyuncu, ikilinin arasındaki ilişkinin 2016 yazında, 'First They Killed My Father"ın Cambodia'daki çekimlerindeyken, zayıfladığını söyleyerek "Bu benim için hayatımın en zor zamanıydı, sadece havadan sudan şeyler konuşmak için bir araya gelen insanlar gibiydik." dedi.
ANGELİNA JOLİE: ÇOCUKLARIMDAN GİZLİ DUŞTA AĞLADIM
Jolie sözlerine "Böyle durumlarda çocukların gözleri önünde değilde duşta ağlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz emin olmasanız bile onların her şeyin iyi olacağını düşünmeleri çok mühim." diye devam etti. Bununla birlikte, Jolie hayatıyla ilgili planlar yapmakta iyi olduğunu da belirtti
"AYRILIĞIN ÜSTÜNDEN GELMEK İÇİN KENDİMİ EV İŞLERİNE ADADIM"
Angelina Jolie şöyle konuştu: Yeni bir eve taşınmak ben ve çocuklarım için çok büyük bir adım. Hepimiz şu anda ailemizi bir arada tutabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrılığın üstesinden gelmek için kendimi ev işlerine adadım, çocuklarımla vakit geçirdim. Köpeklere baktım, bulaşıkları yıkadım ve çocuklarıma uyumadan önce masal okudum.
Kaynak: haberinburada
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