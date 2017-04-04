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angelina jolie kanser olmamasına rağmen...

ANGELİNA JOLİE KANSER OLMAMASINA RAĞMEN...

Prof. Dr. Serdar Saydam, "Angelina Jolie'de kanser yoktu; ancak BRCA1 geninde mutasyon vardı. Riski azaltmak için memenin içi boşaltıldı" dedi

Tarih : 04 Nisan 2017, 16:15
Puan Ver : Angelina Jolie Kanser Olmamasına Rağmen...(9/10)7


Prof. Dr. Serdar Saydam, birinci derece yakınlarında veya ailesinde ikiden fazla kişide meme kanseri öyküsü olan kadınların mutlaka onkolojik açıdan genetik danışmanlık almaları gerektiğini söyledi. Saydam, "Angelina Jolie'de kanser yoktu; ancak BRCA1 geninde mutasyon vardı. Riski azaltmak için memenin içi boşaltıldı" dedi.



 



kaynak:habertürk



 



 








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