Prof. Dr. Serdar Saydam, "Angelina Jolie'de kanser yoktu; ancak BRCA1 geninde mutasyon vardı. Riski azaltmak için memenin içi boşaltıldı" dedi



Prof. Dr. Serdar Saydam, birinci derece yakınlarında veya ailesinde ikiden fazla kişide meme kanseri öyküsü olan kadınların mutlaka onkolojik açıdan genetik danışmanlık almaları gerektiğini söyledi. Saydam, "Angelina Jolie'de kanser yoktu; ancak BRCA1 geninde mutasyon vardı. Riski azaltmak için memenin içi boşaltıldı" dedi.







kaynak:habertürk







