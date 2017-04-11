'turuncu Kategorideki Terörist Etkisiz Hale Getirildi'
Figen Yüksekdağ'a Bir Şok Daha! Karar Açıklandı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'yenikapı' Yanıtı
Yurtdışı Oyları Uçakla Getiriliyor
Lindsay Lohan Sonunda Özüne Döndü!
Mevsimsel Geçişte Ayakkabı Seçimi Önemli Çünkü…
Kuzey Kore Abd'ye Meydan Okudu: Savaşa Hazırız
Suriye'de 2 Rus Askeri Öldü
Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor
3. Havalimanı İhalesi Vestel'in
Bu İşin Partilerle, Şahıslarla İlgisi Yok, Bu İş Demokrasi İşi
Türkiye'nin İlk Akıllı Metrosu Harekete Geçti
Donk, Galatasaray'a Geri Dönüyor
Bitlis'te Öldürülen Terörist Bakın Kim Çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Kerkük'te Bayraklar İndirildi
Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan'dan Sonra Biraz Sıkar
Belediye İle Mesajlaşma Güldürdü
Fransa'ya Kazanmak İçin Gidiyoruz
Bir Erkeği Kendinize Aşık Etmenin 20 Yolu

angun ve yıldırım hakkında yakalama kararı

ANGUN VE YILDIRIM HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görev yapan tutuksuz sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşma savcısı Muhittin Atlı'nın görüşlerini sordu.

Tarih : 11 Nisan 2017, 09:35
Puan Ver : Angun Ve Yıldırım Hakkında Yakalama Kararı(10/10)11


Bazı sanıkların adli kontrol kararının kaldırılması taleplerini  reddeden Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Avni  Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği  tanıkların halen dinlenilmemesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi  nedeniyle tutuklanmasını talep etti.



Atlı, ayrıca tutuksuz yargılanan Ersin Yıldırım'ın kullandığı cep  telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu ve yeni deliller  nedeniyle tutuklanmasını istedi.



Daha sonra mahkeme heyetine başkanlık eden Turan Kılıç, heyetin  değiştiği iddialarına ilişkin, "Mahkeme heyetinin değiştirildiği söz konusu  değil. Mahkeme başkanımız görevindedir. Heyet başkanının ilçe seçim kurulunda  görevli olması ve diğer üyenin eşinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya  katılmadığını belirtmek isterim. Geçici olarak hakim görevlendirilmesi  yapılmıştır." ifadelerini kullandı.



Avukat ve sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ara kararını  açıklamak için duruşmaya ara verdi.



Turan Kılıç'ın açıkladığı ara kararda, tutuksuz sanıkların bulunduğu  illerdeki Ağır Ceza Mahkemelerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  üzerinden ifadelerinin alınması için yeniden talimat yazılmasına, örgütün şifreli  haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen sanıkların yazışmalarının ve  teknik tespitlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatından  (MİT) istenmesine hükmedildiği bildirildi.



Bir önceki celsede adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2.  Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı  Harekat Kurmay Yarbaşkanı Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri  çıkarılmasına, diğer sanıkların ise tutuklunun halinin devamına karar veren  heyet, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Angun  Ve  Yıldırım  Hakkında  Yakalama  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER