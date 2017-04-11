

Bazı sanıkların adli kontrol kararının kaldırılması taleplerini reddeden Atlı, bir önceki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Avni Angun'un "sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilmiş olması, talep ettiği tanıkların halen dinlenilmemesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasını talep etti.







Atlı, ayrıca tutuksuz yargılanan Ersin Yıldırım'ın kullandığı cep telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" olduğu ve yeni deliller nedeniyle tutuklanmasını istedi.







Daha sonra mahkeme heyetine başkanlık eden Turan Kılıç, heyetin değiştiği iddialarına ilişkin, "Mahkeme heyetinin değiştirildiği söz konusu değil. Mahkeme başkanımız görevindedir. Heyet başkanının ilçe seçim kurulunda görevli olması ve diğer üyenin eşinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmadığını belirtmek isterim. Geçici olarak hakim görevlendirilmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.







Avukat ve sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ara kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.







Turan Kılıç'ın açıkladığı ara kararda, tutuksuz sanıkların bulunduğu illerdeki Ağır Ceza Mahkemelerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadelerinin alınması için yeniden talimat yazılmasına, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen sanıkların yazışmalarının ve teknik tespitlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) istenmesine hükmedildiği bildirildi.







Bir önceki celsede adli kontrol şartıyla tahliye edilen dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Angun ile tutuksuz yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Yıldırım'ın tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına, diğer sanıkların ise tutuklunun halinin devamına karar veren heyet, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.







kaynak:milliyet