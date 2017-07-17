Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nde Giydiği Ayakkabıyı Koç Müzesi İstemiş
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısının Ardından Açıklama Yapıyor
Gündüz Gözüne 52 Yıllık Esnafı Oyalayıp, Dükkanını Soydular
Anıtkabir'in İmara Açılacağı İddiaları Yalanlandı
Hükümet'ten İlk Açıklama: 15 Temmuz Anmalarına Kaç Kişi Katıldı?
Boksör Fırat Arslan, Avrupa Şampiyonu Oldu
Thy, Ukraynalı Transit Yolcuları İstanbul'da 4 Ve 5 Yıldızlı Otellerde Ücretsiz Ağırlayacak
Ankara'nın Sabıkalı Semtinde Uzun Namlulu Silahlarla Çatışma Çıktı
Böylesi Belki De Bir İlk! Yolcunun Gaz Problemi Uçağı Boşalttırdı
Park Halindeki Araca Tehdit Notu: Keserim!
Türkiye 4 Binden Fazla Rus Vatandaşı Deaş'lıyı Yasaklayınca Rusya Harekete Geçti
Camide Dansöz Oynattılar
Başkan, Lucescu Konusuna Noktayı Koydu
İzmir’De Kavgaya Karışan Fatih Terim Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı
6 Saat Süren Kritik Mgk Toplantısından Abd'ye Uyarı Çıktı
İngiltere'de Cinsel İçerikli Sitelere 18 Yaş Kısıtlaması Getiriliyor
Şehit Polise İftira Atan Fetö'cü Savcıyı Da Çileden Çıkardı: Artık Yeter
Diyarbakır Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir Fetö'den Tutuklandı
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 'game Of Thrones' Videosu

Anıtkabir'in İmara Açılacağı İddiaları Yalanlandı

ANITKABİR'İN İMARA AÇILACAĞI İDDİALARI YALANLANDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Anıtkabir'e konut izni verileceği" iddiaları yalanlandı.

Tarih : 17 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Anıtkabir'in İmara Açılacağı İddiaları Yalanlandı(7/10)3

Ankara Büyükşehir Belediyesinden, Anıtkabir'in imara açılacağı iddialarıyla ilgili, "Alınan Meclis kararı, Anıtkabir'de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesi." açıklaması yapıldı.

HABERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞININ ALTI ÇİZİLDİ

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanınca yapılan açıklamaların bugün bazı internet sitelerinde "Yeni Hedef Anıtkabir" başlığıyla yayımlandığı anımsatıldı. Söz konusu açıklama ve haberlerin gerçeği yansıtmadığının altı çizilerek, "Alınan Meclis kararı, Anıtkabir'de konuta izin vermek değil. Anıtkabir karşısındaki park alanı olarak belirlenen bölümde bulunan mevcut askeri lojmanların Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine yapılan plan değişikliğiyle resmileştirilmesi." bilgisine yer verildi.

ASKERİ LOJMAN İÇİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞ

Açıklamada, plan değişikliğinin Milli Savunma Bakanlığının talebi üzerine alındığı vurgulanarak, plan değişikliğinde alanın A ve B olarak tanımlanan iki farklı parsele ayrıldığı belirtildi. A parselinde hiçbir yapılaşma ve plan değişikliğinin önerilmediğinin ifade edildiği açıklamada, B parseli olarak belirlenen alanın park alanı olmasına rağmen üzerinde mevcut askeri lojman bulunması sebebiyle mevcut lojmanların daha sonra yıkılma ve benzeri bir durumla karşılaşılmaması için plan değişikliği yapıldığı vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Anıtkabir  İn  İmara  Açılacağı  İddiaları  Yalanlandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER