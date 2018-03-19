Altının Yükselişi Devam Ediyor! İşte Çeyrekte Son Durum
Süper Ligde Seyirci Sayısı Resmen Patlama Yaptı
Ev Hayalleri Suya Düşünce Çatıya Çıkıp Eylem Yaptılar
Uçaktaki Battaniyenin Altında Servet Buldu! 293 Bin Tl'yi İade Etti
Son Dakika! Afrin'de Terör Örgütünün Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü
Çiftlik Bank'ta Fetö İzleri! 12 Milyon Liralık Arsa Ticareti Yapmışlar
Hollanda'ya Dönecek Misin? Diye Sordular, Kestirip Attı
Galatasaray, Nagatomo'nun Transferi İçin Düğmeye Bastı
Arkadaş Ziyaretinde Silahlar Konuştu: 1 Ölü
Çocuklar Hedefte, Sloganı İse Korkutucu: Cesur Ol, Seni Göremeyecekler
İstanbullu Güneşe Hasret Kalacak!
Onur, Tuba'yı Unutturacak Güzelle İlk Kez Görüntülendi
Aselsan Mühendisinin Ölümünde Yeni İfade: Boynu Kesikti, Hiç Kan Yoktu
Demet'le Yakalanan İş Adamından Ahlaksız Teklif
Afrin'i Temizleyen Mehmetçik, Pkk'nın 40 Yıllık Hayalini Bitirdi
Ankada'da Feci Kaza! Bir Aile Arabanın Altında Yok Oldu Gitti
Eski Bakan Hasan Celal Güzel, Hayatını Kaybetti
Acun Açıkladı! Kavgaya Karışıp Diskalifiye Olan İsim Survivor'da!
'önceliğimiz Oy Aldığımız Yerler' Demişti 24 Saat Sonra Düzeltme Geldi
Şehitler Gününde Terör Örgütüne Ağır Darbe!

ANKADA'DA FECİ KAZA! BİR AİLE ARABANIN ALTINDA YOK OLDU GİTTİ


Ankada'da feci kaza! Bir aile arabanın altında yok oldu gitti
Tarih : 19 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Ankada'da Feci Kaza! Bir Aile Arabanın Altında Yok Oldu Gitti(9/10)5

Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 21.15 sıralarında seyir halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Kamyon sürücü gözaltına alındı.

ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Çakır (31) yönetimindeki, Enerjisa'ya ait 06 DJ 9343 plakalı kamyona, Hasan Uslu (52) idaresindeki 06 AC 6727 otomobil arkadan çarptı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil önce yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak yan taraftaki tarlaya sürüklenip ters döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Uslu, Şerife Uslu (52) ve Büşra Uslu (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, Mevlüt Can (13) ve Ahmet Can Uslu (21) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sonrası yaralılar, sıkıştıkları yerden sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından hurdaya dönen araçta yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü Sinan Çakır'ın polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankada  Da  Feci  Kaza  Bir  Aile  Arabanın  Altında  Yok  Oldu  Gitti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER