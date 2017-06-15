Best Balıkesir, Ligden Çekilme Kararı Aldı
Şehre Suikast İçin Gelen Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Abd'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentinin Altında
İstanbul'daki Abd Konsolosluğu Yakınlarında Hareketli Dakikalar
Bahçeli: Adalet Ankara-İstanbul Arasında Değil
Meclis'te Adalet Yürüyüşü Gerginliği
Su Kanalında Ölü Bulundu
Yeni Peugeot 308, Yılın Son Çeyreğinde Türkiye'de
Elçin Sangu'nun Makyajsız Hali Bile Olay Yaratan Cinstendi
Çocuğunuzda Kilo Sorunu Mu Var?
Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi
Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor
İmam Altınbaş, Fenerbahçe Başkanlığına Aday!
İran: Katar Pazarını Türkiye'ye Kaptırdık
Okul Bahçesinde Silahlı Çatışma: Yaralılar Var
Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a Gidiyor
Anne Adayları Önleminizi Alın Yoksa…
Ab'de Roaming Ücretleri Kaldırıldı
Hyundai Merakla Beklenen Modelini İlk Kez Gösterdi
İstanbullulara Sağanak Yağış Sürprizi

ANKARA 19 MAYIS STADYUMU YIKILIYOR


ANKARA 19 MAYIS STADYUMU YIKILIYOR
Tarih : 15 Haziran 2017, 16:28
Puan Ver : Ankara 19 Mayıs Stadyumu Yıkılıyor(8/10)5


Yıkımı için karar verilen Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda çalışmalar zemin etütlerinin yapılması ile başladı.



Geçtiğimiz hafta 19 Mayıs'ta bulunan tesislere ve amatör kulüplere yapılan tebliğ ile kendilerine tahsis edilen alanların 26 Haziran'a kadar boşaltılması istenmişti.



Amatör küme takımlarının bir bölümü kendilerine tahsis edilen alanları boşaltırken, 19 Mayıs Stadyumu Kompleksi içerisinde zeminin sağlamlığı ile ilgili çalışmalar da başladı. Görevliler, çeşitli noktalarda yaptıkları zemin etüt çalışması ile alanın dayanıklığının tespit edileceğini ifade ettiler.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Ankara  19  Mayıs  Stadyumu  Yıkılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER