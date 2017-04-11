Birkaç yıl öncesine kadar yalnızca bürokrasiyle anılan Başkent Ankara, artık iş dünyasının da çok yakından ilgi gösterdiği bir metropol haline geldi.



Birkaç yıl öncesine kadar yalnızca bürokrasiyle anılan Başkent Ankara, artık iş dünyasının da çok yakından ilgi gösterdiği bir metropol haline geldi. Çok sayıda büyük şirket şubeleşmek için kamu ile özel sektörü bir araya getiren Ankara'yı tercih ederken, Anadolu da büyümek için ilk adımı ‘Seymenler Diyarı'na atıyor.



Uzun süre Ankara'nın yalnızca ‘memur kenti' olarak düşünüldüğünü, özel sektörün de bu yüzden kente çok da ilgi göstermediğini anımsatan OP Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Pala, bu durumun son yıllarda kentin gelişen ekonomisiyle de paralel olarak değiştiğini kaydetti.



Nüfusu 5 milyonu aşan Ankara'da son verilere göre işgücüne katılım oranının da 2016'da yüzde 52.2'ye ulaştığının altını çizen Ünal Pala, “2009 yılında yüzde 44,90 olan Ankara'da işgücüne katılım oranının yıllar içinde yükselişe geçmesi kentteki ekonomik büyümenin bir göstergesi. Bu büyüme elbette iş alanlarının da artmasını sağlıyor. Bu artışta özel sektörün önemli payı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü iş dünyası kamu kurumlarıyla daha yakın ilişkiler kurmak için şubelerini Ankara'ya taşımaya başladı. Yalnızca Türkiye'nin büyük firmaları değil, uluslararası çok sayıda şirket de Başkent temsilciliklerinin kapılarını açtı” dedi.



Pala, Ankara'nın Anadolu'daki şirketler için de büyüme kapısı olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:



“Ulusal ve uluslararası şirketlerin yanı sıra Anadolu'da yıllar içinde kazandığı tecrübeyi ülke çapına yaymak isteyen firmalar için de Başkent bir köprü konumunda. Bu köprüden hızlı ve engele takılmadan geçmek isteyenler, büyümelerini sağlayacak detayları iyi gözden geçirmeli. Bunların başında da doğru ofisi seçimi geliyor. Anadolu'nun iş merkezi olan Ankara'daki bu hızlı trafiğe uymak isteyenlerin, inşa edilen kaliteli ofislere yönelmeleri markalarını öne çıkarmaları açısından daha etkili olacaktır.”



-Anadolu'ya ilham oluyor-



Ünal Pala, Ankara'daki bu açığı görerek hayata geçirdikleri Regnum Sky Tower İş ve Yaşam Merkezi projelerine kent dışından da ciddi alıcı trafiği olmasının doğru yolda ilerlediklerini gösterdiğini belirterek, “Kapalı yüzme havuzundan, şehir manzaralı gezi terasına; spor merkezinden, sinemasına; eğlence ve playstation odalarından, Happy Hour Lounge'a; 2 bin 500 metrekarelik anti-stres bahçesinden, misafir otoparklarına, firmaların tüm ihtiyaçlarına çözüm üreten Regnum Sky Tower Anadolu'daki yatırımcıyı kendine çekerken bu kentlerde yeni yapılan ofislere de ilham kaynağı oluyor” ifadelerini kullandı.