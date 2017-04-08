ANKARA-BİNGÖL SEFERİNİ YAPAN UÇAĞA YILDIRIM ÇARPTI
Ankara-Bingöl seferini yapan ve Bingöl'e inemeyip Elazığ Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlanan uçağa yıldırım isabet etti.
Alınan bilgiye göre, dün Ankara'dan 11.55'de havalanan uçak Bingöl'e iniş yapamayınca Elazığ'a yöneldi.
Elazığ Havalimanı'na iniş için alçalan uçağı yıldırım isabet etti. Bunun üzerine iniş yapamayan uçak, Erzurum'a yönelerek zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Erzurum Havaalanı'nda kontrollerinden ardından tekrar kalkan uçağın Bingöl Havaalanı'na 17.45'te iniş yapabildiği öğrenildi.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar