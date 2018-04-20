Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'cü Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi: Yunanistan darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Dışişleri Bakanlığı, Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılması ile ilgili yaptığı açıklamada, Yunanistan darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koydu. "dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, " Yunanistan darbecileri koruduğunu ortaya koydu." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle;

"YUNANİSTAN DARBECİLERİ KORUDUĞUNU ORTAYA KOYDU"

"Dün (19 Nisan) Yunanistan Danıştayı'nın 15 Temmuz hain darbe girişimine katılan ve Yunanistan'dan iltica talebinde bulunan sekiz darbeciden biri olan Süleyman Özkaynakçı'nın serbest bırakılmasına karar verdiği öğrenilmiştir.

Özkaynakçı'nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar, darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan'ın, darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

"KARARLILIĞIMIZ SÜRÜYOR"

Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz.

Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır.

Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: haberinburada