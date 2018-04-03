ANKARA GARI SALDIRISINDAKİ DEAŞ'LILARIN İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ankara Garı önünde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davada firari sanıkların fotoğrafları yer aldı. Sanıklardan birinin DEAŞ'ta bir kişiyi infaz ettiği ortaya çıktı.
Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davanın dosyasına, dikkat çekici fotoğraflar girdi. Davanın firari sanığı Ahmet Güneş ile Ankara Garı'ndaki patlama dahil bir çok saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen ve DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olan Yunus Durmaz'ın DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Bir kişinin Güneş tarafından infaz edilme anı da fotoğraflara yansıdı.
ANKARA GARI ÖNÜNDEKİ PATLAMADA 36 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
Davanın en son görülen celsesinde beyanları alınan müştekiler ve avukatlar, sanıklarla ilgili başka illerde yürütülen soruşturma ve davaların dosyaları ile Mayıs 2016'da Gaziantep'te yakalanacağını anlayınca kendini patlatan Yunus Durmaz ile ilgili otopsi raporlarının istenmesini talep etmişti.
Beyanları değerlendiren mahkeme heyeti, söz konusu dosyalar ile otopsi raporunun istenmesine karar vermişti.
DEAŞ'TA BİR KİŞİYİ İNFAZ ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Bu kapsamda, 24 Nisan 2014 tarihinde Suruç'ta gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan Ahmet Güneş'in üzerinden çıkan dijital materyaller dava dosyasına girdi.
Dosyaya giren fotoğraflarda, Ahmet Güneş ile Yunus Durmaz'ın DEAŞ kampında örgüt üyelerine eğitim yaptırdığı görülüyor. Durmaz'ın eliyle işaret ettiği bir kişinin Güneş tarafından infaz edildiği an da fotoğraflara yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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