10 bin kişiyi ağırlayarak Ankara'nın en büyük kahve etkinliği olan Coffee Carnaval Blues Session bu kez bambaşka bir konseptle karşımıza çıkıyor.



Reggae Session konsepti ile 12 – 14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Golf Kulübü'nde gerçekleşecek olan Coffee Carnaval Reggae Session, 3.dalga Speciality Coffee akımının en iyi temsilcileri ile şehri buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük reggae grubu Sattas'ın katılacağı Coffee Carnaval'ına 15 bin ile 17 bin ziyaretçinin katılacağı öngörülüyor.







Coffee Carnaval Reggae Session; kaliteli kahveyi, müziği, sporu ve geleneksel Karnaval ambiyansını paylaşmaktan keyif alanları yeniden bir araya getiriyor. Türkiye'nin en büyük Reggae grubu SATTAS, alt gruplar ve DJ performanslar IF Performance Hall sponsorluğunda Karnaval için geliyor. Nitelikli kahve temsilcileri ve şampiyon baristalar, düzenlenecek workshop ve seminerlerle kahve konusunda merak edilen detayları ve bilinmeyen teknikleri ziyaretçilerimizle paylaşılıyor.







kaynak:haberler