

Sertab Erener, Ferhat Göçer, Murat Dalkılıç, Selami Şahin, Yonca Evcimik, Ayşegül Aldinç, Atiye, Neslihan Yargıcı, Ferman Akgül, Fatma Turgut, Ayshe gibi isimler kendileri için ayrılan oturumlarda markalarını anlatacak.







‘SOSYETE' DE MARKA FESTİVALİNDE







Ünlü sanatçılar ve iş dünyasının başarılı temsilcilerinin yanı sıra cemiyet hayatından isimler de festivalde olacak. Magazin dünyasının önemli isimlerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan ve Aslı Şen de kendi oturumlarında katılımcılarla buluşacak.







Neslişah Alkoçlar Düzyatan ‘Bireysel Marka Yönetimi' başlığı altında konuşurken, Aslı Şen ise ‘Ne Gerek Vardı?' başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.











kaynak:hürriyet