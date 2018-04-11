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Ankara Metrosunda Korkutan Patlama Sesi! Yolcular Vagonlardan Atladı
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Ankara Metrosunda Korkutan Patlama Sesi! Yolcular Vagonlardan Atladı

ANKARA METROSUNDA KORKUTAN PATLAMA SESİ! YOLCULAR VAGONLARDAN ATLADI

Ankara'da yolcu dolu metro vagonunda kısa devre sonucu yaşanan patlama sesi paniğe neden oldu. Yolcular, kendilerini vagonlardan dışarı attı.

Tarih : 11 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : Ankara Metrosunda Korkutan Patlama Sesi! Yolcular Vagonlardan Atladı(6/10)2

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda Hastane metro istasyonunda yolcu almak için duran trenin elektrik panosunda kısa devre oluştu. Panodan çıkan kıvılcımla birlikle ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu. Bir anda panikleyen yolcular, kendilerini vagonlardan dışarı attı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda sağlık ekipleri, istasyon önünde hazır bekletildi. Kısa süreli bir duraksamanın ardından metro seferleri olağan seyrine döndü.

"PATLAMA İSTASYONDAKİ ELEKTİRİK PANOSUNDAN KAYNAKLANDI"

Ankara Valisi Ercan Topaca, olaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Topaca mesajında, "Bugün sabah 08.10 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan Hastane metro istasyonunda maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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