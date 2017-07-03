

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, günde 200 bin kadar kişinin giriş çıkış yaptığı AŞTİ'nin taşınması yönünde kararı almış, Mamak'ta yapılacak yeniAnkara otogarı için flaş karar



otogarında ihalesini de yapmıştı.







Otogarın taşınması halinde yolcuların erişimlerinin güçleşeceğini savunan Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri Acenteleri Derneği ise alınan kararların iptalini istedi.







4 DAVAYI DA DERNEK KAZANDI







Belediye meclisinin aldığı 4 ayrı kararın iptali Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde ele alındı. Mahkeme, otogarı taşınmasına ilişkin verilen 4 ayrı karara ilişkin açılan 4 ayrı davada otobüs firmalarını haklı buldu.







Mahkeme, belediye meclisinin aldığı emsal arttırma, plan notları değişikliği, ihale yapılması için alınan Belediye Meclisi kararları ile ihale yapılması için alınan meclis kararın, Kamu İhale Kanunu'na aykırı bulunan unsurlar olduğu için yapılan ihaleyi iptal etti.























kaynak:hurriyet