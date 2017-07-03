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ankara otogarı için flaş karar! Mahkeme iptal etti

ANKARA OTOGARI İÇİN FLAŞ KARAR! MAHKEME İPTAL ETTİ

Ankara 2. İdare Mahkemesi, Ankara Otogarı'nın (AŞTİ) taşınmasına yönelik alınan belediye kararlarını iptal etti. Mahkemenin iptal kararı sonrası otogarın taşınması planlanan Mamak'taki arazinin de yeniden belediyeye geçmesi gündemde.

Tarih : 03 Temmuz 2017, 16:34
Puan Ver : Ankara Otogarı İçin Flaş Karar! Mahkeme İptal Etti(8/10)7


Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi, günde 200 bin kadar kişinin giriş çıkış yaptığı AŞTİ'nin taşınması yönünde kararı almış, Mamak'ta yapılacak yeniAnkara otogarı için flaş karar

otogarında ihalesini de yapmıştı.



Otogarın taşınması halinde yolcuların erişimlerinin güçleşeceğini savunan Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri Acenteleri Derneği ise alınan kararların iptalini istedi.



4 DAVAYI DA DERNEK KAZANDI



Belediye meclisinin aldığı 4 ayrı kararın iptali Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde ele alındı. Mahkeme, otogarı taşınmasına ilişkin verilen 4 ayrı karara ilişkin açılan 4 ayrı davada otobüs firmalarını haklı buldu.



Mahkeme, belediye meclisinin aldığı emsal arttırma, plan notları değişikliği, ihale yapılması için alınan Belediye Meclisi kararları ile ihale yapılması için alınan meclis kararın, Kamu İhale Kanunu'na aykırı bulunan unsurlar olduğu için yapılan ihaleyi iptal etti.

 



 



 



 



 



kaynak:hurriyet








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