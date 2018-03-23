ANKARA-SİVAS ARASINI 2 SAATE DÜŞÜRECEK YHT PROJESİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren projesinde üst yapı çalışmalarına başlanıyor.
Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'nde üstyapı çalışmalarına başlanıyor. Proje kapsamında ilk ray serimi, 25 Mart Pazar günü törenle yapılacak. Raylar 250 killometre/saat işletme hızına uygun olarak yapılacak.
ÜSTYAPIYA GEÇİLİYOR
İşletmeye açılan bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolunun yanı sıra Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir hatlarının inşasının da sürdüğü belirtilen açıklamaya göre, Küçük Asya ile İpek yolu güzergahındaki Asya ülkelerini birleştiren demiryolu koridorunun önemli akslarından birisi olan Ankara-Sivas YHT Projesi'nde üstyapı çalışmalarına geçilecek.
İLK RAY SERİMİ
Kayaş-Yerköy ve Yerköy-Sivas arası olmak üzere üstyapısı iki etaptan oluşan YHT projesinin Yerköy-Sivas etabının üstyapı çalışmaları, Yerköy YHT şantiyesindeki ilk ray serimiyle başlayacak.
250 KM HIZA UYGUN OLACAK
250 killometre/saat işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edilen Ankara-Sivas YHT Hattı, Sivas- Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars hızlı demiryolu hatlarıyla bütünleşerek, Bakü-Tiflis-Kars Demir İpek Yolu'na entegre edilecek.
2 SAAT OLACAK
Toplam 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi 2 saat olacak.
Kaynak: haberinburada
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