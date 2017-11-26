İstanbul-Alanya seferini yapan uçakta kalp yetmezliği bulunan yaşlı bir kadın fenalık geçirdi. Yaşlı kadına kabin ekibi ve yolcular arasında bulunan bir sağlık memuru müdahale etti.

ANINDA MÜDAHALE ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Alanya-Gazipaşa seferi için İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 10.40'da kalkan TK 2592 sefer sayılı THY uçağına tekerlekli sandalye ile bindirilen ve kalp yetmezliği olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Memiya Altıntaş, havada fenalaştı. Nefes almayan yaşlı kadına kabin ekibi ve yolcular arasında bulunan bir sağlık memuru müdahale etti. Müdahalenin ardından oksijen tüpü takılan yaşlı kadının nefes alması sağlandı. Uçağın Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na inmesinin ardından sağlık ekibi ve ambulans Altıntaş'ı uçaktan alarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Altıntaş, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından Alanya'daki Başkent Üniversitesi Kemal Reisoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji bölümüne sevk edildi.

Öte yandan uçakta, Galatasaray maçından dönen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim'in de bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: haberinburada