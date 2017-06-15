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Ankara Valiliği'nden Chp Yürüyüşü İle İlgili Flaş Açıklama
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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN CHP YÜRÜYÜŞÜ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA


ANKARA VALİLİĞİ'NDEN CHP YÜRÜYÜŞÜ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Tarih : 15 Haziran 2017, 09:14
Puan Ver : Ankara Valiliği'nden Chp Yürüyüşü İle İlgili Flaş Açıklama(7/10)5


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yapılacak etkinlikte kamu düzeninin, kamu güvenliğinin, trafik düzeninin ve toplantıya katılanların güvenliğinin sağlanması esastır. Bu amaçla, alınacak güvenlik tedbirlerine etkinliği düzenleyen ve katılanların uyması zorunludur. Katılımcılar, Güvenpark'taki toplanma alanına üst araması yapılarak alınacaktır. Yürüyüşün Ankara ili sınırları içerisindeki kısımlarında katılımcıların güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla korteje, Valiliğimize bildirilen makul sayıdaki kişi katılabilecektir. İl merkezinden sonra yürüyüşe devam edecek olanlar, güvenlik kuvvetlerince kendilerinin tanınabilmesi ve güvenliklerinin sağlanabilmesi için pazu bandı, yelek ve yaka kartı kullanacaktır."



 



kaynak:sabah








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