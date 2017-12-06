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Ankara Valiliğinden Demirtaş, Yüksekdağ ve Baluken İçin Eylem Yasağı

ANKARA VALİLİĞİNDEN DEMİRTAŞ, YÜKSEKDAĞ VE BALUKEN İÇİN EYLEM YASAĞI

Ankara Valiliği, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve İdris Baluken'in duruşmalarına destek vermek amacıyla yapılacak eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Tarih : 06 Aralık 2017, 13:10
Puan Ver : Ankara Valiliğinden Demirtaş, Yüksekdağ Ve Baluken İçin Eylem Yasağı(8/10)4

Ankara Valiliği, Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve İdris Baluken'in duruşmalarına destek vermek amacıyla HDP Genel Merkezi tarafından yapılacak eylem ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ HEDEF ALABİLİR"

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlarda 6-7 Aralık tarihlerinde Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve İdris Baluken hakkında görülecek olan dava duruşmalarına destek vermek amacıyla HDP Genel Merkezi tarafından yapılması muhtemel eylem ve etkinliklere katılım sağlanması yönünde çağrılar yapıldığı tespit edildiği belirtilerek, "Söz konusu dava duruşmaları ile ilgili olarak Sincan Cezaevi/ Adliyesi Kampüsü ile Ankara Adliyesi önü ve çevresinde oluşturulacak topluluğun bazı terör örgütleri tarafından suistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği; terör örgütleri tarafından katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapılabileceği; böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir" denildi.

6-8 ARALIK'TA EYLEM YAPANLARA CEZA

Bu nedenlerle 6-7-8 Aralık tarihlerinde başta Sincan Cezaevi/Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi ile Ankara Adliyesi önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylem/etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine göre il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesinin K ve M bendi hükümleri doğrultusunda yasaklandığı kaydedildi. Emir ve yasaklara uymayanlar hakkında fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/ K ve M maddeleri ile 25/b maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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