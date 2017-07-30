Ankara Valisi Açıkladı: Altındağ'da 8 Yabancı Ajan Ve Misyoner Yakalandı
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ANKARA VALİSİ AÇIKLADI: ALTINDAĞ'DA 8 YABANCI AJAN VE MİSYONER YAKALANDI


Ankara Valisi Açıkladı: Altındağ'da 8 Yabancı Ajan ve Misyoner Yakalandı
Tarih : 30 Temmuz 2017, 01:30
Puan Ver : Ankara Valisi Açıkladı: Altındağ'da 8 Yabancı Ajan Ve Misyoner Yakalandı(10/10)6

Ankara'nın Yenimahalle, Mamak ve Altındağ ilçelerinde son dönemde Suriyelilerin merkezinde olduğu olayların perde arkası araştırılırken Vali Ercan Topaca'dan açıklama geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Topaca başkanlığında Ankara'da bulunan mültecilere ilişkin toplantı gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda, başkentte yaşayan mültecilerin sorunları ve bunların çözümüne yönelik önerilerin tartışıldığı bildirildi.

Açıklamada, Vali Topaca'nın toplantıdaki değerlendirmelerine de yer verildi.Topaca, son dönemde mültecilerle ilgili çıkan sorunları anımsatarak, kamuoyunda birtakım yanlış ve kasıtlı bilgilerin yayıldığını gördüklerini söyledi."DEVLETİMİZİN SURİYELİLERE MAAŞ BAĞLADIĞI YOK"

Altındağ ve Mamak'ta yaptıkları toplantılarda, bir vatandaşın "Suriyelilere neden maaş bağlanıyor?" yönünde bir soru sorduğunu aktaran Topaca, "Devletimizin Suriyelilere bir maaş bağladığı yok. Vatandaşlarımızda öyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu kasıtlı olarak oluşturulmaya çalışılan bir algı. Hukuken de mümkün değildir. Sadece ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından kişi başına verilen bir ücret söz konusu. Ama bunun kaynağı devletimiz değil. Kaldı ki bu yardım da tüm Suriyelileri kapsamıyor. Muhtarlarımızdan istirhamımız, bu tür konular bir şekilde gündeme geldiğinde vatandaşlarımıza anlatmanızdır." açıklamasında bulundu.

"SOSYAL YARDIMLARDA ÖNCELİK VATANDAŞLARIMIZIN"

Bütün yardımların Suriyelilere geldiğine ilişkin haberler yayıldığına da dikkati çeken Topaca, bunun doğru olmadığını, devletin önceliğinin kendi vatandaşları olduğunu ifade etti.Suriyelilere ait iş yerlerinin geç saatlere kadar açık kaldığıyla ilgili şikayetler aldıklarını ve bu konuda gerekli ikazların yapıldığını vurgulayan Topaca, bu iş yerlerinde Türk Gıda Kodeksine uygun olmayan ürünlerin 31 Temmuz'a kadar toplanarak imha edileceğini belirtti.

"SURİYELİ ÇOCUKLARI İNSANLIĞA KAZANDIRMAK GÖREVİMİZ"

Eğitim çağına gelmiş her Suriyeli çocuğun okullara alındığını bildiren Topaca, bu çocukları iyi birer insan olarak yetiştirip, insanlığa kazandırmanın kendilerinin de görevi olduğuna işaret etti.

"SOSYAL MEDYAYA DEĞİL DEVLETİN RESMİ AÇIKLAMALARINA İTİBAR EDİN"

Sosyal medyada kasıtlı olarak yayılmak istenen yalan haberler konusunda da uyarılarda bulunan Topaca, devletin resmi kanalları dışında yayınlanan haberlere inanılmamasını istedi.

Topaca, sosyal medyada, Yenimahalle Demetevler Parkı'nda Irak Türkmenleri ile mahalle sakinleri arasında yaşanan kavgada önce bir kişinin öldüğünün yer aldığını, sonra da bu sayının 140 kişiye kadar çıkartıldığını belirtirken, ancak söz konusu olayda ölen kimsenin bulunmadığını hatırlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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