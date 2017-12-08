Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt üyesi olduğu tespit edilen 3'ü fiilen Adalet Bakanlığı CTE personeli ile 17'si Başbakanlık'ta çalışırken ihraç edilmiş olan toplam 20 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinden 14'ünün yakalandığı ve soruşturma işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

20 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen 17 Başbakanlık personeli ile Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde çalışan 3 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 6 KİŞİ ARANIYOR

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 6 kişi aranıyor.

Kaynak: haberinburada