ANKARA'DA BELEDİYENİN OTOPARKLARI 1 TL OLDU
Ankara'da belediyeye bağlı otoparkların ücreti 1 TL oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye bağlı otoparkların günlük ücretinin 1 TL olduğunu bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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