

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 23 yaşındaki genç yaşadığı boş iş yerinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Satıkadın Mahallesinde bulunan Fatih İş Merkezindeki boş bir dükkanda yaşayan Osman Aydan (23) uzun süre haber alamayan amcası bakmak için için iş merkezine geldi.



İçeri girdiğinde yeğenini hareketsiz yatarken gören amca, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.



Ayın cesedi Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Bir süredir boş dükkanda yaşadığı öğrenilen Ayın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.







kaynak:habertürk