Başakşehir Puan Kaybettiği An Paylaşım Yaptı
İtalya'yı Kunduzlar Bastı, Belediye Başkanı Çözüm Önerdi: Pişirip Yiyelim!
Fenerbahçeli Neustadter, Rusya Milli Takımına Çağrılıyor
Ankara'da Dehşet Anları! Sel Caddeleri Nehre Çevirdi, Arabalar Sürüklendi
Beşiktaş'ın Borcu Belli Oldu
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş'a Tarihi Ceza Geldi
İskele Suya Gömüldü, Tatilcilerin Parmakları Koptu
Evinin Karşısına 'her An Her Şey Olabilir' Yazan 2 Kişi Gözaltında
Son Dakika! Ankara'dan Abd'ye Afrin Cevabı
Cumhurbaşkanı Adayı Olan İnce'ye İkinci Müjde
Muharrem İnce'nin Adaylık Başvurusu Tamam
Davulcu, Arkadaşını Kurtarayım Derken Öldürüyordu!
Ucuz Eti Duyan Koştu! Vatandaşlar Kuyrukta Bekledi
7 Milyon Euroluk Teklif Alan Şenol Güneş'le İlgili Karar Çıktı
Hükümetten İnce Eleştirisi: Kriterleri Çiğnedi, Nasıl Oy İsteyecek
Bakan Nurettin Canikli Tsk'nın Yeni Silahı Boranı Duyurdu
Ceylan'ın Acı Sonu! Kanına Giren İlletten Kurtulamayınca Canına Kıydı
Derbiye Çıkmayan Beşiktaş'a Büyük Şok! Küme Düşme Cezası Kapıda
En Zor Bekleyiş! Özlem'in Kalbi Yeniden Attı, Herkes Derin Bir Oh Çekti
Başakşehir'i Şampiyonluktan Eden Samet Aybaba, Gole Sevinmedi

Ankara'da Dehşet Anları! Sel Caddeleri Nehre Çevirdi, Arabalar Sürüklendi

ANKARA'DA DEHŞET ANLARI! SEL CADDELERİ NEHRE ÇEVİRDİ, ARABALAR SÜRÜKLENDİ

Ankara Mamak'ta yaşanan sağanak yağışın ardından sel felaketi yaşandı. Caddeleri su basarken bir vatandaş sele kapıldı.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Ankara'da Dehşet Anları! Sel Caddeleri Nehre Çevirdi, Arabalar Sürüklendi(5/10)1

Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu.

BİR KİŞİ SELE KAPILDI

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.

CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ

Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankara  Da  Dehşet  Anları  Sel  Caddeleri  Nehre  Çevirdi  Arabalar  Sürüklendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER