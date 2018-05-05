Ankara Mamak'ta sağanak yağış sele neden oldu.

BİR KİŞİ SELE KAPILDI

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sel suları önüne araçları katarak sürükledi. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.

CEP TELEFONU İLE ÇEKTİ

Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada