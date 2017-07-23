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Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
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Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı

ANKARA'DA DOĞALGAZ BORUSU PATLADI! ALEVLER 10 METRE YÜKSELİĞE ULAŞTI

Ankara'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, alevler 10 metre yüksekliğe ulaştı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Tarih : 23 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı(10/10)6

Başkent'te kepçe operatörünün yol çalışması sırasında deldiği doğalgaz borusu patladı. Şiddetli patlamanın meydana geldiği olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı, alevler yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.

KEPÇE DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI

Olay, Keçiören İlçesi Etlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Çerçi Sokak'ta yol çalışması esnasında kepçe operatörü yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Şiddetli patlamanın meydana gelmesi ile birlikte borudan alevler yükseldi.ALEVLER 10 METREYE YÜKSELDİ

Vatandaşların ihbarı sonrası mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 10 metreye yükselen alevleri kısa sürede söndürdü. Çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binaları terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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