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ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 1 YARALI


ANKARA'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 1 YARALI
Tarih : 05 Nisan 2017, 09:27
Puan Ver : Ankara'da Doğalgaz Patlaması: 1 Yaralı(5/10)4


Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması  sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda  sekiz katlı bir binanın dördüncü katında Sabah erken saatlerde bir patlama  meydana geldi.



Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale  ederek söndürdü. Cam ve çerçeveleri de kırılan dairede hasar oluştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ankara  Da  Doğalgaz  Patlaması  1  Yaralı    haber

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