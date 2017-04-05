

Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.







AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sekiz katlı bir binanın dördüncü katında Sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldi.







Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Cam ve çerçeveleri de kırılan dairede hasar oluştu.







kaynak:milliyet