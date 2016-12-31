









Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu tespit edilen ve yılbaşı öncesi eylem hazırlığı yaptıkları şüphesi üzerinde durulan 8 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alındı.







Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.







Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.







Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.















kaynak:trthaber