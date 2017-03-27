

Ankara'nın Akyurt İlçesinde beton mikseri ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.







ELEKTRİK DİREĞİNİ YIKARAK DEVRİLDİ







Çankırı-Ankara karayolunda Ali Tosun yönetimindeki 06 KA 395 plakalı otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi girişindeki kavşakta Hüseyin Dal'ın kullandığı 06 AGU 27 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.







kaynak:haberler