ANKARA'DA FECİ KAZA, BETON MİKSERİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI
Ankara'nın Akyurt İlçesinde beton mikseri ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
ELEKTRİK DİREĞİNİ YIKARAK DEVRİLDİ
Çankırı-Ankara karayolunda Ali Tosun yönetimindeki 06 KA 395 plakalı otomobil, gece Akyurt ilçe merkezi girişindeki kavşakta Hüseyin Dal'ın kullandığı 06 AGU 27 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
kaynak:haberler
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