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ANKARA'DA GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI


ANKARA'DA GECE KULÜBÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 5 YARALI
Tarih : 28 Haziran 2017, 09:16
Puan Ver : Ankara'da Gece Kulübünde Silahlı Saldırı: 5 Yaralı(6/10)3


Başkent Ankara'da bir gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Mekandan gelen silah ve çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirirken, kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Polis ekipleri, gece kulübünde ve sokak üzerinde çok sayıda mermi kovanı buldu.

 



Olay, saat 04.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; henüz plakaları tespit edilemeyen 2 otomobille Kavaklıdere Mahallesi Konur 2 Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanına gelen aralarında Turan S.'nin de bulunduğu silahlı 5 kişi, içerideki kişilerin üzerine ateş açmaya başladı. Saldırganların etrafa saçtığı kurşunların hedefi olan İsmail A., Mustafa Y., İsmail Deniz D., Mesut K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi

yaralandı. Daha sonra mekanı terk ederek araçlarına binen saldırganlar, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.



Mekandan gelen silah ve çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.



 



kaynak:mynet








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