Ankara hava sahasında uçan hava araçları için yeni bir NOTAM yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı. Nota göre, Ankara'da bazı hava sahası bölümlerinde GPS sinyalleri alınamıyor.



Ankara hava sahasında uçan hava araçları için yeni bir NOTAM yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı. NOTAM'da Ankara'da bazı hava sahası bölümlerinde GPS olarak adlandırılan Küresel Konumlandırma Sistemi'nin sinyallerinin alınamadığı bildirildi.







PİLOTLARA GPS UYARISI







Bu konuda pilotlar uyarılarak "Ankara FIR (hava sahası) içerisinde uçuş düzenlenmekte olan hava aracı işleticilerinin GPS sinyal kesintilerine karşı müteyakkız olmaları tavsiye edilir" denildi.







kaynak:haberler