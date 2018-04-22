Restoran Basıp 4 Kişi Öldüren Saldırganı Müşteriler Durdurdu!
Eminönü'nde İzdiham! Birçok Kişi Az Kalsın Ezilecekti, Bakın Ne İçin
Önce Darbe Söylentisi Sonra Füze Saldırısı! Suudi Arabistan Durulmuyor
İran'da Azeriler Farstır Çıkışı Türk Milletvekillerini İsyan Ettirdi
Beşiktaş'ta Derbi Öncesi Büyük Şok! 2 Kez Denedi, Oyuna Devam Edemedi
Beşiktaş Zirve Takibini Sürdürdü
Beşiktaş Taraftarından Oğuzhan Özyakup'a Islık!
Monte Carlo'da Şampiyon Nadal!
İyi Parti - Chp İşbirliği Akıllara Getirdi! Güneş Motel Olayı Nedir?
Çaykur Rizespor, Ligin Bitmesine 2 Hafta Kala Büyük Avantaj Elde Etti
Doğu Ekspresi, Kaz Eti Satışını Da Patlattı
Canlı Yayında Vurulan Gazeteci, Kanlar İçinde Yere Yığıldı
Ankara'da Hareketli Gün! Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a Sürpriz Ziyaret
Fikret Orman'dan Flaş Karar: Olağanüstü Toplanacağız
Vodafone Park'ta Zorlu Mücadele! Canlı Anlatım
Son Dakika!Hükümet'ten İyi Parti - Chp İşbirliğine İlk Yorum: Siyasi Ahlaksızlık!
Atiker Konyaspor'dan Kritik 3 Puan
Akhisar'da Puanlar Paylaşıldı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Bombardımanı: Onursuz, Aparat
Tractor Sazi, Ertuğrul Sağlam İle Yollarını Ayırıyor

ANKARA'DA HAREKETLİ GÜN! KILIÇDAROĞLU'NDAN BAYKAL'A SÜRPRİZ ZİYARET


Ankara'da hareketli gün! Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a sürpriz ziyaret
Tarih : 22 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Ankara'da Hareketli Gün! Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a Sürpriz Ziyaret(9/10)5

Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören CHP Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Görüşme sürpriz olarak nitelendiriliyor.

BAYKAL'IN GÖRÜŞLERİNİ ALDI

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktadığına göre; Mersin'den helikopterle dönen Kılıçdaroğlu doğrudan hastaneye gitti. Görüşme baş başa gerçekleşti. Atılacak adımlarla ilgili Baykal'dan görüşleri alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ankara  Da  Hareketli  Gün  Kılıçdaroğlu  Ndan  Baykal  A  Sürpriz  Ziyaret    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER