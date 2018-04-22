ANKARA'DA HAREKETLİ GÜN! KILIÇDAROĞLU'NDAN BAYKAL'A SÜRPRİZ ZİYARET
Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören CHP Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Görüşme sürpriz olarak nitelendiriliyor.
BAYKAL'IN GÖRÜŞLERİNİ ALDI
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktadığına göre; Mersin'den helikopterle dönen Kılıçdaroğlu doğrudan hastaneye gitti. Görüşme baş başa gerçekleşti. Atılacak adımlarla ilgili Baykal'dan görüşleri alındı.
Kaynak: haberinburada
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