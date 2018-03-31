ANKARA'DA İKİ METRO TRENİ ÇARPIŞTI, SEFERLER DURDU!
Ankara'da metroda bakım esnasında kaza yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kaza nedeniyle İvedik- Kızılay istasyonları arasında metro hattının çalışamayacağını, bu hattaki yolcu transferinin EGO otobüsleri vasıtasıyla gerçekleşeceğini açıkladı.
VAGONLARDA AĞIR HASAR OLUŞTU, SEFERLER DURDU
Ankara'da Kızılay-Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni, Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza sonucu vagonlarda ağır hasar oluştu. Sabah yaşanan kaza nedeniyle metro seferleri Kızılay ve İvedik arasında yapılamıyor. Yolcuların ulaşımı EGO otobüsleriyle sağlanıyor.
BAŞKAN, KAZAYI TWITTER'DAN DUYURDU
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kazaya ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay-Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. Hasar ve durum tespit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik-Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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