Ankara Karapürçek'te dönercilik yapan Sami Y. (43), bir süre önce Batman'daki kan davalılarından kaçarak Ankara'ya yerleşti. Sami Y.'nin yeğeni 36 yaşındaki Süleyman Ö., 10 Temmuz'da dayısının dönerci dükkânına giderek para istedi. Öfkelenen dayı, yeğenini başından silahla vurdu.

YEĞENİNİ ÖLDÜRÜP PARÇALARA AYIRDI

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Sami Y., olay yerinde ölen yeğeninin cesedinden kurtulmak için korkunç bir plan yaptı. Başı keserek bir kovaya koyan ve betonlayan Sami Y., kol ve bacakları da gövdeden ayırarak poşetlere doldurdu. Ortağı ve aynı zamanda sevgilisi olduğu iddia edilen C.K. adlı kadınla birlikte 11 Temmuz gecesi ceset parçalarını arabaya taşıdı. Maktulun kesik başının bulunduğu kova, Ovacık'taki sulak-bataklık alana atıldı. Kollar ile bacakların bulunduğu torba, Kuzey Çevre Yolu'nda Pursaklar Kavşağı'na 3 kilometre mesafedeki boş araziye bırakıldı. Gövde de 1 kilometre mesafede atıldı.

CESEDİN KİMLİĞİ AYAKKABIDAN TESPİT EDİLDİ

Süleyman Ö.'nün eşi A.Ö., polise giderek eşinin kayıp olduğunu bildirdi. Polis bir ihbar üzerine bulduğu kol, bacak ve ayakkabıyı A.Ö.'ya teşhis ettirdi. Süleyman Ö.'nün son olarak dayısının dükkânına gittiğini belirleyen polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Sami Y.'nin dükkânından siyah poşetlerin taşındığı görüldü.

Sami Y.'nin işyerini takibe alan ekipler, dükkândaki birçok malzemenin değerinin çok altında satışa çıkarıldığını belirledi. Gözaltına alınan ve yeğenini öldürdüğünü itiraf eden Sami Y., cesedin kafasını Ovacık'taki sulak-bataklık alana attığını söyledi. Dalgıç polisler, sulak alanda arama yaparak, betonlanan kesik kafayı buldu.

"POLİS BANA ULAŞMASIN DİYE KAFASINI KESTİM"

Sami Y. ifadesinde, "Yeğenim kumar oynuyor, benden para alıyordu. Beni Batman'daki kan davalılarıma adresimi vermekle tehdit etti. Öfkelendim, öldürdüm. Polis bana ulaşamasın diye kafasını kestim. Cesedi, kolay taşımak için parçaladım" diye konuştu.

SEVGİLİSİ SERBEST BIRAKILDI

Sami Y. Sincan Cezaevi'ne konulurken, 35 yaşındaki sevgilisi C.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. C.K. ifadesinde, "Torbalarda ceset olduğunu bilmiyordum" dedi. Sami Y. cinayeti işlediğinde C.K.'nın da işyerinde olduğunu ileri sürerken, kamera görüntülerinden C.K.'nın işyerine cinayetten saatler sonra gittiği belirlendi.

CESEDİN PARÇALARI FARKLI YERLERDE BULUNMUŞTU

Cesede ait kol ve bacaklar 21 Temmuz'da, gövde ise bir gün sonra 1 kilometre mesafede bulundu. Kesik baş ise 23 Temmuz'da bataklık alandan çıktı.

Kaynak: haberinburada