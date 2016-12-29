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ANKARA'DA KAR TOPU OYNARKEN CESET BULDULAR


ANKARA'DA KAR TOPU OYNARKEN CESET BULDULAR
Tarih : 29 Aralık 2016, 09:52
Puan Ver : Ankara'da Kar Topu Oynarken Ceset Buldular(9/10)11


Olay, saat 00.30 sıralarında Yenimahalle'de fark edildi. Edinilen bilgilere göre; Çamlıca Mahallesi'nde Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün karşısındaki Yumurtatepe mevkiine kartopu oynamak için gelen vatandaşlar, karlar içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.



Vatandaşların durumu ilgililere haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yerde hareketsiz yatan şahsın aldığı kurşun yarasının ardından hayatını kaybettiği tespit edildi.



Olay Yeri İnceleme ekipleri, üzeri 5 santimetre karla kaplanmış olan ceset üzerinde araştırma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ceset cenaze aracına bindirilerek Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:sabah








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