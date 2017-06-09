

Ankara'da satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki artışın yavaşlaması dikkat çekiyor. Ankara'da Nisan 2015 ila Nisan 2016 dönemi arasında satılık konut fiyatlarındaki artış yüzde 13 gerçekleşirken, son bir yılda yüzde 7'de kaldı.







Ankara'nın genelinde özellikle son bir yıl içerisinde önceki yıla oranla satılık ve kiralık konut fiyatlarında artış yavaşlaması görüldü. Araştırma sonuçlarına* göre, Ankara'da Nisan 2015 ila Nisan 2016 dönemi arasında yüzde 13 artan satılık konut fiyatları, son bir yılda yüzde 7 arttı. Ankara'nın prim değeri yüksek ilçelerinden Çankaya'da ise son bir yılda satılık ve kiralık konut fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. İşte son açıklanan verilere göre Ankara ve başkentin en değerli ilçeleri Çankaya, Gölbaşı ve Yenimahalle'de son bir ve beş yıllık emlak fiyatları.







Beş yıl içerisinde gözle görülen artış yavaşlaması



Ankara'nın konutta prim değeri yüksek olan ilçelerinden biri olan Çankaya'da Nisan 2012 ila Nisan 2017 yıllarını kapsayan son beş senede satılık konut fiyatları yüzde 65 arttı. Bu değer Gölbaşı'nda yüzde 100, Yenimahalle'de ise yüzde 76 oldu. Bu yıllar arasında Ankara'nın genelinde ise satılık konut fiyatları yüzde 69 oranında artış gösterdi.



Son beş yılda konut fiyatlarında önemli bir artışın yaşandığı başkentte, son yıllarda ise düşüş dikkat çekiyor. Çankaya'da Nisan 2015 ila Nisan 2016 yılları arasına bakıldığında Çankaya'da satılık konut fiyatları yüzde 9, Gölbaşı'nda yüzde 21 ve Yenimahalle'de yüzde 14 arttı. Ankara'nın genelinde bu yıllar arasında satılık konut fiyatları yüzde 13 arttı.



Ankara'da son bir yılda ise satılık konut fiyatlarında artış yavaşlaması yaşandı. Nisan 2016 ila Nisan 2017 yıllarını kapsayan son bir yılda satılık konut fiyatları Ankara genelinde yüzde 7; üç ilçesinden Çankaya'da yüzde 1, Gölbaşı'nda yüzde 8 ve Yenimahalle'de ise yüzde 10 arttı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında fiyat artışının yarı yarıya azaldığı görülüyor.











Çankaya'da kiralık konut fiyatlarında sert düşüş



Ankara kiralık fiyatlarına bakıldığında ise özellikle Çankaya'da sert bir düşüşün yaşandığı görülüyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Nisan 2012 ila Nisan 2017 dönemini kapsayan beş yıllık süreçte kiralık konut fiyatları yüzde 29 artarken; bu oran Gölbaşı'nda yüzde 129, Yenimahalle'de ise yüzde 72 oldu. Ankara geneline baktığımızda ise beş yıllık süreçte Ankara'da kiralık konut fiyatlarının yüzde 51 arttığı görülüyor. Nisan 2015 ila Nisan 2016 yılları arasında kiralık konut fiyatlarının Çankaya'da yüzde 6, Gölbaşı'nda yüzde 10, Yenimahalle'de ise yüzde 14 arttığı görülüyor.



Son bir yılda kiralık konut fiyatlarındaki düşüş dikkat çekiyor. Nisan 2016 ila Nisan 2017 yılları arasındaki son bir yılda Çankaya'da kiralık konut fiyatları yüzde 8 düştü. Gölbaşı'nda kiralık fiyatları yüzde 25 artarken, Yenimahalle'de bu oran yüzde 11 oldu. Ankara genelinde ise bir önceki yıla göre kira fiyatlarındaki artış azalarak yüzde 5'te kaldı.



*Veriler Zingat.com ve REIDIN raporlarına dayanmaktadır.



Not: Fiyatlar, ortalama 100m2'lik konutlar için geçerlidir.