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Ankara'da Kritik Görüşme! Karamollaoğlu, Akşener'le Bir Araya Geldi
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ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME! KARAMOLLAOĞLU, AKŞENER'LE BİR ARAYA GELDİ


Ankara'da Kritik Görüşme! Karamollaoğlu, Akşener'le Bir Araya Geldi
Tarih : 24 Nisan 2018, 11:40
Puan Ver : Ankara'da Kritik Görüşme! Karamollaoğlu, Akşener'le Bir Araya Geldi(9/10)5

24 Haziran'dan gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi, dün CHP ve HÜDA PAR'ı ziyaret eden Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.

İYİ PARTİLİLER ALKIŞLARLA KARŞILADI

İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen Karamollaoğlu'nu İY Partililer alkışlarla karşıladı.

İKİ LİDERİN GÖRÜŞMESİ SÜRÜYOR

İki liderin basına kapalı görüşmesi sürüyor. Görüşme sonrası Karamollaoğlu ve Akşener'in ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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