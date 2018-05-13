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ANKARA'DA KRİTİK MAÇ BAŞLADI


Ankara'da kritik maç başladı
Tarih : 13 Mayıs 2018, 19:30
Puan Ver : Ankara'da Kritik Maç Başladı(6/10)2

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşıyor.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER:

OSMANLISPOR:

Karcemarskas, Anıl, Numan, Yalçın, Muhammed, Carlos, Ceyhun, Lumanza, Regattin, Serdar, Umar

BEŞİKTAŞ:

Fabri, Gökhan, Vida, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Talisca, Lens, Larin

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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