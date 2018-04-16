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Ankara'da nefes kesen maç! Tam 6 gol

ANKARA'DA NEFES KESEN MAÇ! TAM 6 GOL

Trabzonspor 2-0 öne geçtiği Osmanlıspor maçında skoru koruyamadı ve zorlu mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Ankara'da Nefes Kesen Maç! Tam 6 Gol(9/10)5

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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