ANKARA'DA NEFES KESEN MAÇ! TAM 6 GOL
Trabzonspor 2-0 öne geçtiği Osmanlıspor maçında skoru koruyamadı ve zorlu mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Kaynak: haberinburada
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