Ankara'da Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça İçin Eylem Yapan Gruba Müdahale: 3 Gözaltı
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ANKARA'DA NURİYE GÜLMEN VE SEMİH ÖZAKÇA İÇİN EYLEM YAPAN GRUBA MÜDAHALE: 3 GÖZALTI


Ankara'da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça İçin Eylem Yapan Gruba Müdahale: 3 Gözaltı
Tarih : 05 Ağustos 2017, 21:10
Puan Ver : Ankara'da Nuriye Gülmen Ve Semih Özakça İçin Eylem Yapan Gruba Müdahale: 3 Gözaltı(6/10)2

KHK ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için açlık grevlerinin 150. gününde Ankara Yüksel Caddesi'nde protesto gösterisi düzenleyen gruba polis müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

ELLERİNDE PAPATYALARLA YÜRÜDÜLER

Aralarında Veli Saçılık ve Semih Özakça'nın annesi Sultan Özakça'nın da bulunduğu 20 kişilik grup, ellerinde papatyalarla insan hakları anıtına yürümek istedi. Ancak polis, grubn anıt önüne gelmesine izin vermedi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Grubun ısrarı üzerine polis biber gazı ile protestocu gruba müdahale etti. Müdahalenin ardından gruptan 3 kişi de gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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