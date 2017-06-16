ANKARA'DA OPERASYON: ÇOK SAYIDA KİŞİYE GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan 25 personel ve PTT'de 6 personel olmak üzere toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. PTT'deki 4 kişinin haricinde faal çalışan olmadığı öğrenilirken, gözaltı işlemleri bu sabah itibariyle başladı.
kaynak:hürriyet
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